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غدا الثلاثاء - عطلة في المدارس احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف



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عمّم المفتّش عبد الله خطيب ،مسؤول كبير التّعليم العربي منشورا على مدراء الالوية جاء فيه:


بناء على منشور المدير العام للوزارة وقرار رئيس المحكمة الشّرعيّة فإنّ عطلة عيد المولد النبوي الشّريف النبي محمد (صلّى الله عليه وسلّم ) ستكون يوم غد الثّلاثاء 20.11.2018 .


ستكون المدارس العربيّة مغلقة بهذا اليوم .

كل عام وانتم بخير




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