ترامب:, تسجيلات, مقتل, خاشقجي, عنيفة, ووحشية, ومروعة, للغاية,

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسجيلات جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بأنها "عنيفة ووحشية ومروعة للغاية".

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية لترامب، اليوم الأحد، مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.وقال ترامب: "تلقيت إحاطة كاملة حول ذلك (التسجيلات)، وليس لديّ سبب للاستماع إليها، وسألت بعض الناس هل عليّ أن أستمع إليها؟ وقالوا لي إنه لا يتعين عليّ ذلك.. التسجيلات عنيفة ووحشية ومروعة للغاية".وردًا على ما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "كذب عليه فيما يتعلق بمسؤوليته عن هذه الجريمة"، أجاب ترامب: "لا أعرف، ولا أعرف من يعلم حقًا، لكن يوجد الآن أناس كثيرون يقولون إنه لاعلم له بالأمر".