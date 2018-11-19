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ترامب يعقد اجتماعاً حاسماً مع مستشاريه بشأن موعد نشر "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت القناة العبرية العاشرة، امس الأحد، أن فريق السلام الأميركي يجهز نفسه لعقد اجتماع هام مع الرئيس دونالد ترامب لإجراء نقاش حاسم بشأن توقيت وموعد نشر خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المسماة "صفقة القرن".



ونقلت القناة عن مصادر أميركية في إدارة ترامب لم تفصح عن هويتها القول إن الاجتماع المرتقب سيشارك فيه وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير، والمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وسفير أميركا لدى إسرائيل دافيد فريدمان الذي توجه إلى واشنطن منذ أيام.


وأشارت إلى أنه خلال هذا الاجتماع سيقدم مستشارو ترامب تفاصيل خطة السلام والخطة التي تم إعدادها في البيت الأبيض ووزارة الخارجية من أجل إطلاق هذه المبادرة والترويج لها، موضحة أن الفرق ستعمل على حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لصالح هذه الخطة، وكذلك تجنيد وسائل الإعلام والرأي العام العالمي.


وقالت المصادر أن أحد أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها هو موعد طرح هذه المبادرة (الخطة) خاصةً وأن ترامب يريد طرحها في أقرب وقت ممكن وربما في نهاية العام الجاري، مشيرةً إلى أن هناك آراء متفاوتة داخل الإدارة الأميركية بشأن موعد طرح هذه الخطة.


وقال مسؤولون أميركيون كبار للقناة، إن الأزمة السياسية في إسرائيل والانتخابات المبكرة سيكون لها تأثير كبير على قرار ترامب بهذ الخصوص، مشيرةً إلى أن بعض مستشاري ترامب يرون أنه لا ضرورة لطرح خطة السلام في ظل حملة الانتخابات الإسرائيلية.




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