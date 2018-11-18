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الكويت تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ50 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، مساء اليوم الأحد، أن الكويت قدمت مبلغ 50 مليون دولار دعما للموازنة العامة لدولة فلسطين، وتم تحويل المبلغ الى حساب وزارة المالية الفلسطينية .



وشكر السفير طهبوب دولة الكويت الشقيقة على هذا الدعم، مثمنا دعمها الدائم واللامحدود لدولة فلسطين على جميع المستويات وفِي كافة المجالات.

وكان الرئيس الامريكي ترامب قد جمد المساعدات الامريكية للسلطة الفلسطينية قبل نحو شهرين ما فاقم من العجز المالي في موازنة للسلطة.
الكويت تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ50 مليون دولار




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