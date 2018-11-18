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نتنياهو وزيرا للجيش:نخوض عملية واسعة النطاق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم توليه منصب وزير الجيش بعد استقالة افيغدور ليبرمان.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي موجها حديثه للمستوطنين " لا يمكن أن نعرض أمامكم الأمور الكاملة وأنتم لا ترون إلا صورة جزئية لعملية واسعة النطاق لا زلنا بخضمّها ولا زلت ملتزمًا بإتمامها لجلب الأمن لاسرائيل. لا أقول متى نتصرف وأين، وأعرف ماذا أفعل ومتى أفعل".

وأضاف " أنا أكرس كل حياتي من أجل أمن إسرائيل، خاطرت بحياتي مراراً وتكراراً لأضمن حياتنا هنا".

وقال "لقد أمرت بتنفيذ عمليات لا تحصى في الحرب والحروب لضمان أمن إسرائيل".

وقال "نحن في حملة واسعة النطاق وما زلنا نعمل على قدم وساق لتحقيق الأمن لسكان الجنوب وبقية المواطنين الإسرائيليين. أعرف ماذا أفعل ومتى أفعل في مسائل الأمن لا مكان للسياسة والبحث عن الشعبية".

ودعا نتنياهو  شركاءه في التحالف إلى عدم الاستقالة في هذا الوضع الأمني المعقد.

وتابع: "الذهاب إلى الانتخابات الان عملية غير مسؤولة، يجب أن يكون أمن البلاد فوق السياسة، لقد بذلت قصارى جهدي لتجنب انتخابات غير ضرورية".وقال انه نجح في تغيير الاتفاق النووي مع ايران.




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