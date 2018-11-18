شاركَ طلابُ صفوفِ الثواني عشرِ في مدرسة " بيت الحكمة " الثانوية في الناصرة هذا العام برحلةِ مبيتٍ تعليمية وترفيهية ، ضمن فعاليات المدرسة الغنية والمميزة ، استغرقت ثلاثة ايام إلى جنوب البلاد وايلات وذلك بتاريخ 2018/11/13-15 .

حيث استمتع الطلاب بالفعاليات والمحطات العديدة التي قاموا بزيارتها متعرفين على العديد من المناطق في جنوب البلاد وتضاريسها ، من خلال المسارات التي قاموا بها ، بالإضافة إلى أهم المعالم التاريخية والمعلومات المهمة التي تثري الطلاب وتكسبهم العلم والمعرفة ، ودمجها بالترفيه من خلال الفقرات العديدة الهادفة والأماكن الترفيهية التي تمت زيارتها على مدار الرحلة ، والتي تركت انطباعا ايجابيا خاصًا لدى الطلاب والذين عبروا عن سعادتهم ورضاهم التام من الرحلة وبرنامجها الغني ومتعدد الاهداف ، وخاصة من بعد تقديم شرح وافٍ من قبل مرشدين مؤهلين.تخلّل اليوم الأوّل للرحلةِ زيارةٌ " لوادي عين جدي ". ومن هناك تمّ التوجّه لمدينة ايلات للمبيت ، وفي الليل قام الطلاب بزيارة المركز التجاري " ايس مول " للتزلج .أما في اليوم الثاني للرحلةِ فقد قام الطلاب اولاَ بجولة في المحمية الطبيعية "تمناع " ، حيث شاهدوا مناجم المعادن والظواهر الطبيعية المختلفة هناك. والفعالية الثانية كانت ركوب السفينة والتوجه الى الحدود الاردنية ومشاهدة أسماك الدولفين وتناول وجبة الغداء على متن السفينة وعلى اصوات الموسيقى. في المساء اقيمت للطلاب حفلة على انغام "الدي جي".وفي اليوم الثالث للرحلةِ قام الطلاب بزيارة المتحف البحري الموجود في ايلات ، حيث شاهدوا فيلم ثلاثي الابعاد عن الحيتان، وايضا شاهدوا اسماك القرش وعملية استخراج اللؤلؤ من الاصداف.شارك الطلاب في رحلتهم هذه كل من المربين خالد زيود ، نظيرة ابو دبي ، سهاد زعبي، بريهان اسماعيل , محمد العمري، فهمي دراوشة ، ورافقهم المعلمة ميسلون صغير والمستشارة آيات عابد ، والاستاذ بلال مرة ، والاستاذ نبيل عبد الهادي، وحارس المدرسة السيد ابو محمد زاهر بشير فيما أشرف طاقم الرحلات في المدرسة على مهمة التنظيم والإرشاد.امتازت الرحلة بجوٍ من المرحِ والبهجة.وقد توجه مدير المدرسة الأستاذ عبد الفتاح حسن بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح الرحلة، وأثنى على الأخلاق الحميدة التي أظهرها الطلاب خلال الرحلة.وقال: "مع اقتراب موعد امتحانات "البجروت" حرصت المدرسة على تقديم بصمة خاصة لطلابها من خلال فعاليات هادفة تجمع طلاب طبقة الثواني عشر بأجواء مثالية لا تنسى ، وذلك من خلال رحلة المبيت والتي استمتع بها الطلاب مكتسبين من خلالها القدر الأكبر من العلم والمعرفة ، طابعين في أذهانهم ذكريات لا تنسى قبل انطلاقهم لمرحلة جديدة في حياتهم ، وهذه المرة توجه طلابنا خلال هذه الرحلة إلى منطقة جنوب البلاد وايلات التي تتميز بالعديد من المناطق الخلابة والأماكن الترفيهية التي زاروها ، إن كان ذلك من خلال الفقرات والمسارات التي عاشها الطلاب على ارض الواقع مكتسبين من خلالها تجربة جديدة تصقل فيهم روح التعاون والانتماء والروح القيادية ، بالإضافة إلى تقديم مثال مميز للمسؤولية وحسن التصرف والأخلاق الحميدة التي نعتز ونفتخر بها " .