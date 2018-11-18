دي, يونج, يكسب, ود, برشلونة, بورقة, ميسي,

أعرب الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، عن سعادته برغبة برشلونة في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال دي يونج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه يشعر بالسعادة بسبب الأخبار التي تتحدث عن رغبة برشلونة في التعاقد معه.ولم يخف دي يونج رغبته في اللعب بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا، بالإضافة إلى حرصه على مشاهدة مباريات للثنائي السابق في وسط برشلونة تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا.وأضاف لاعب وسط أياكس: "في نهاية الموسم سنتخذ القرار النهائي بشأن مستقبلي".وأكد اللاعب أنه يقرأ التقارير، التي تتحدث عن انتقاله لبرشلونة، مشيرًا إلى أن "جده" هو أول من أبلغه بهذه الأخبار.جدير بالذكر أن الدولي الهولندي يُعد أحد أهم أهداف برشلونة لتعزيز خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن الفريق الكتالوني يجد منافسة شرسة من مانشستر سيتي على ضمه.