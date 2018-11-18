هايلي, بالدوين, تُعلن, زواجها, من, جاستن, بيبر,

أكدت عارضة الأزياء هايلي بالدوين زواجها رسمياً من النجم جاستن بيبر بطريقة غير تقليدية وذلك عبر صفحتها الرسمية على انستغرام

فقد قد بدلّت هايلي البالغة من العمر 21 عاماً اسمها من “هايلي بالدوين” إلى “هايلي بيبر”.كما شارك جستين على انستغرام أيضا صورة له مع هايلي مرفقة بجملة: “زوجتي رائعة”.وأفادت تقارير إعلامية أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عاما، ونجم موسيقى البوب الشهير تزوجا سرا في سبتمبر/ أيلول الماضي.وقد غيرت هايلي، التي لديها 15.4 مليون متابع، كلا من اسمها على الموقع وطريقة التعريف بها.