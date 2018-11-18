تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ماذا تعني الإشارات التي يرسلها الجسم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحاول الجسم دائما إبلاغنا عن مشكلات صحية محتملة وهي في بدايتها. ولكننا عادة لا نولي هذه الإشارات الاهتمام اللازم، ما يسمح بالوقاية من العديد من الأمراض.


جفاف الجلد- على الرغم من أن الشخص يستخدم كريما مرطبا إلا أنه لا يمكنه التخلص من الشعور بجفاف الجلد وتوتره. قد يكون السبب نقص فيتامين Е، ما يؤدي إلى شيخوخة الجلد مبكرا واضطراب عملية التمثيل الغذائي وانخفاض إفراز الهرمونات وضعف الذاكرة وحدة البصر. لذلك من الضروري تناول سمك دهني وزيوت نباتية.هشاشة الأظافر- عندما تبدأ الأظافر بالتفتت فإن هذا يشير إلى نقص فيتامينات المجموعة B ، وهذا يسبب الأرق وظهور بقع وبثور على الجلد  واضطرابات عصبية. وعند إهمال هذه الإشارة لفترة طويلة، يحتمل الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وحتى القلب. هذه الفيتامينات موجودة بنسبة عالية في الكبد وخميرة الجعة والخضروات.

نزف اللثة- إلى جانب ضرورة مراجعة طبيب الأسنان قبل تفاقم الحالة، يجب زيادة كمية فيتامينات C و PP. لذلك يجب تناول الحمضيات  والمشمش والكرز.

التشنج العضلي- عندما تتشنج عضلات الذراع أو الساق من دون تعب أو إجهاد، فإن ذلك دليل على نقص عنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم ، وهذا يشكل خطورة على القلب. لذلك يجب تناول المشمش العادي والمشمش المجفف والبطيخ الأصفر أو الفيتامينات.

اشتهاء المذاق المالح- إذا لم يكن وحام الحمل السبب في ذلك، فإن هذا يشير إلى التهاب في الجهاز البولي. لذلك يجب مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص السبب.

اشتهاء الحلوى- إذا لم يكن هذا من الأمور المعتادة للشخص، فإن هذا يشير إلى إرهاق الأعصاب أو إجهاد نفسي شديد لم يتعاف الجسم منه. لذلك يمكن للشخص تناول الشوكولاتة والعسل.                     
                  اشتهاء الطعم الحامض- هذه إشارة من الكبد. لذلك يجب مساعدته وذلك بتناول الفاصوليا والبيض والكرنب بأنواعه والأعشاب البحرية والثوم والبصل.

اشتهاء الفطائر- يحدث هذا عندما يشعر الشخص بأن كل شيء مالح جدا وحار ومر وحلو المذاق أو حامض. هذا دليل على بداية التهاب المعدة. لذلك يجب اتباع حمية غذائية خاصة وتناول وجبات تغلف جدار المعدة الداخلي، والتخلي عن تناول أي طعام حمضي المذاق أو حار.

اشتهاء طعام مر المذاق- تظهر هذه الحالة عندما تكون الأمعاء ممتلئة وتعاني من الإمساك، لذلك يجب تناول البنجر والأطعمة الملينة الطبيعية من أجل التخلص من الإمساك. ولكن إذا استمر هذا الشعور يجب فورا مراجعة أخصائي الأمراض الباطنية.

اشتهاء الفلفل الحار- التوابل والبهارات الحارة تساهم في عملية التمثيل الغذائي وتسرعها. فإذا كان الشخص قد تعود على تناول المأكولات الحارة فإن هذا يعني أنه مصاب بمتلازمة المعدة الكسولة. أي أن الجسم ليس قادرا لوحده على هضم الطعام من دون محفز. لذلك للتخلص من هذا الأمر يجب أن يتناول الشخص وجبتين محايدتين يوميا على الأقل، لكي لا تسترخي المعدة. 
ماذا تعني الإشارات التي يرسلها الجسم؟




كلمات متعلقة

ماذا, تعني, الإشارات, التي, يرسلها, الجسم؟,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية منع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيالطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفامصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخربث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اوربايافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف ادانة مين صنوبر كفر ياسيف جبهة لنصرة سوريا نضمام تدريبات سلاح عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونتوفيق الياس ياسمين كتيلي كتيلة قضاة قاضية قاضي الناصرة محكمة مركزية صلح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com