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عمير تورجمان مدرباً لاتحاد ابناء سخنين



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توصلت ادارة اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد الى اتفاق مع المدرب عمير تورجمان لتدريب الفريق , وسيتم التوقيع رسمياً يوم غد الاثنين .


وسيتولى تورجمان تدريب الفريق خلفاً للمدرب بيني بن زاكين الذي اقيل من الفريق بسبب النتائج السيئة , يشار الى أن المدرب تورجمان درب في بيتار تل ابيب الرملة والنادي الرياضي اشدود .
عمير تورجمان مدرباً لاتحاد ابناء سخنين




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