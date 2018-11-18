عمير, تورجمان, مدرباً, لاتحاد, ابناء, سخنين,

توصلت ادارة اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد الى اتفاق مع المدرب عمير تورجمان لتدريب الفريق , وسيتم التوقيع رسمياً يوم غد الاثنين .

وسيتولى تورجمان تدريب الفريق خلفاً للمدرب بيني بن زاكين الذي اقيل من الفريق بسبب النتائج السيئة , يشار الى أن المدرب تورجمان درب في بيتار تل ابيب الرملة والنادي الرياضي اشدود .