الشرطة, تنفي, خبر, القاء, قنبلة, على, مدرسة, في, الجواريش,

نفت شرطة الرملة مساء الاحد الاشاعة التي تداولها السكان عن القاء قنبلة على مدرسة في حي الجواريش صباح الاحد .

كما واكدت قيادة الشرطة في الرملة:ما حصل هو القاء زجاجة ماء فارغة وليس قنبلة كما يدعي البعض , نستغرب من هذه الاقاويل".