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الشرطة تنفي خبر القاء قنبلة على مدرسة في الجواريش



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نفت شرطة الرملة مساء الاحد الاشاعة التي تداولها السكان عن القاء قنبلة على مدرسة في حي الجواريش صباح الاحد .


كما واكدت قيادة الشرطة في الرملة:ما حصل هو القاء زجاجة ماء فارغة وليس قنبلة كما يدعي البعض , نستغرب من هذه الاقاويل".
الشرطة تنفي خبر القاء قنبلة على مدرسة في الجواريش




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