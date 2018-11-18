اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, طبريا,

وصل الى مستشفى بوريا مساء اليوم الاحد شاب يبلغ من العمر 30 عاما ً مصاب بعدة طعنات في جميع انحاء جسمه ووصفت حالته بالخطيرة .

وفي بيان صادر عن الشرطة جاء أن شاباً وصل الى مستشفى بوريا بواسطة سيارة اسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء وحالته خطيرة , الشرطة باشرت التحقيق والبحث عن مكان الحادث .اما في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء جاء:"الطواقم الطبية نقلت شاب مصاب بطعنات اثر شجار في مدينة طبريا وحالته بالغة ".