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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في طبريا



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وصل الى مستشفى بوريا مساء اليوم الاحد شاب يبلغ من العمر 30 عاما ً مصاب بعدة طعنات في جميع انحاء جسمه ووصفت حالته بالخطيرة .


وفي بيان صادر عن الشرطة جاء أن شاباً وصل الى مستشفى بوريا بواسطة سيارة اسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء وحالته خطيرة , الشرطة باشرت التحقيق والبحث عن مكان الحادث .
اما في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء جاء:"الطواقم الطبية نقلت شاب مصاب بطعنات اثر شجار في مدينة طبريا وحالته بالغة ".
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في طبريا




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