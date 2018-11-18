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عاطف نمر حناوي ابو ادوار دير حنا في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى في ديىحنا المرحوم عاطف نمر حناوي ابو ادوار عن عمر يناهز ال ٧٧ عاما وسيشيع جثمانه غدا  الساعة الثالثة من كنيسة المقبرة الى مثواه الاخير انا لله وانا اليه لراجعون
عاطف نمر حناوي ابو ادوار دير حنا في ذمة الله




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