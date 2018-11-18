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احمد فلوكس ينشر صورة لزوجته هنا شيحة وهي تقبله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفنان المصري أحمد فلوكس صورة تجمعه بزوجته هنا شيحة داخل المطار وهي تقبّله على خدّه.


الجدير بالذكر أن هنا شيحة احتفلت بعقد قرانها على أحمد فلوكس بعد تعارفهما خلال العمل سويا في مسلسل “نصيبي وقسمتك 2″، وتطورت علاقاتهما بعدها حتى الاحتفال بالزواج في أجواء عائلية يوم 20 تشرين الثاني أكتوبر الفائت، رغم الكثير من تصريحات النفي التي أطلقها الثنائي قبلها.

 
وكان الفنان فاروق فلوكس قد أعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أنه كان آخر من يعلم بتفاصيل عقد قرانه ابنه من الفنانة هنا شيحة الذي تم في نطاق عائلي.


وقال فاروق فلوكس عبر برنامج “Trending” أن ابنه أحمد فلوكس أخبره بزواجه من هنا شيحة بعد إتمام كل الأمور قائلاً: “قال لي يا بابا سنقوم بعمل حفل صغير ونحن ندعوك له، فقلت له شكراً”.
احمد فلوكس ينشر صورة لزوجته هنا شيحة وهي تقبله




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