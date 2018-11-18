"الوضع, الامني", مبرر, نتنياهو, ومعارضيه, لانتخابات, مبكرة,

برر رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو رفضه لفكرة تبكير الانتخابات بحجة الاوضاع الامنية الحساسة، مؤكدا مواصلة مشاوراته مع احزاب الائتلاف، ووزير المالية موشي كحلون رئيس كتلة "كولانو" لاقناعه بالتراجع عن موقف الداعلي لحل الكنيست والتوجه لانتخابات.

جاءت تصريحاته نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الاسرائيلية اليوم، مذكرا الحكومة بأحداث اسقاط حكومة الليكود من قبل احزاب في الائتلاف في عامي 1992 و1999 والتي كانت نتيجتها اتفاقية السلام والانتفاضة الثانية، ويجب منع تكرار هذه الاخطاء، في محاولة منه لاقناع بعض احزاب الائتلاف بالعدول عن مطالب حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.وقالت وزيرة القضاء ايليت شاكيد ردا على حديث نتنياهو ان هذه الحكومة لم تعد تمثل معسكر اليمين وخلال ولايتها لم يتم اخلاء تجمع الخان الاحمر، وان المبرر الوحيد لبقاء حكومة نتنياهو حتى موعد الانتخابات الرسمي نوفمبر 2019، هو ان ينفذ وزير التعليم نفتالي بينت ثورة في الامن ويعيد قوة الردع لاسرائيل والتي تبددت في عهد ليبرمان، في اشارة منها الى ضرورة اسناد وزارة الجيش للوزير بينت.وكان قد هدد وزير المالية موشيه كحلون إنه في حال لم يقدم نتنياهو أي حلول جوهرية، فإنه سيصوت إلى جانب حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، خلال مشاريع القوانين التي سيناقشها الكنيست يوم الأربعاء المقبل، الموقف الذي عبر عنه كذلك نفتالي بينت الا ان الاخير اشترط توكيله وزارة الجيش.