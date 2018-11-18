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لائحة اتهام بحق جندي من فسوطة بشبهة الاعتداء على شخصين واستعمال سلاحه على خلفية منشور فيسبوك



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة في لواء الشمال ظهر اليوم الاحد لائحة اتهام بحق جندي (23عاماً)من فسوطة وذلك بشبهة الاعتداء على شخصين وتكسير سيارة واطلاق النار في اماكن مأهولة بالسكان على خلفية الانتخابات.


وجاء في بيان النيابة العامة:"القضية تعود الى منشور كتبته والدة المشتبه على موقع التواصل الاجتماعي انتقذت فيه القائمة المشتركة , هناك شخصين عارضا على المنشور وقاموا بجدال معها عبر موقع التواصل الاجتماعي بمشاركة شقيق المشتبه , وخلال الجدال دخل المشتبه وهو جندي في الجيش معقباً"دعوهم ينبحون , نحن لا نتكلم بل نفعل ,يوم الخميس ساعود للبلدة وسيكون يوم سعيد".

وأضاف البيان:بعدها باسبوع قام المشتبه بتكسير زجاج سيارة احد المشتكيين , وتم اعتقاله وتحريره بشروط , بعدها قام بالاعتداء عليهم بواسطة اسلحة واعتدى عليهم بواسطة عصا واطلاق عيارات نارية في مكان مأهول بالسكان مما ادى الى اصابة شخص لا يوجد له علاقة بالقضية ".

النيابة طلبت من المحكمة تمديد اعتقاله حتى انهاء الاجراءات القانونية .
لائحة اتهام بحق جندي من فسوطة بشبهة الاعتداء على شخصين واستعمال سلاحه على خلفية منشور فيسبوك




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