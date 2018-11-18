اعتقال, 49, فلسطينياً, يقيمون, باسرائيل, دون, تصاريح,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل عملها على مدار الساعة للحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية في إسرائيل وتلقي القبض على 49 فلسطينياً الذين تسللوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني*.

*قام شرطيو حرس الحدود فجر هذا اليوم قرب غابة ميتار في منطقة الجنوب بالقاء القبض على 49 فلسطينيا الذين تسللوا بشكل غير قانوني إلى إسرائيل*.خلال نشاط لافراد حرس الحدود الذي شمل استطلاع ومراقبة للمنطقة بالقرب من خط التماس في كلا الجانبين ، تمكن الشرطيون من منع محاولة دخول عشرات الفلسطينيين إلى الدولة وقاموا بالقاء القبض عليهم في منطقة غابات ميتار في الجنوب.تم القاء القبض على 49 فلسطينيا من منطقة يهودا والسامرة بعد مطاردة قسم منهم على الاقدام.قسم من المشتبهين من منطقة الخليل ومن يطا ونابلس وتتراوح اعمارهم بين ال20-30 عام ، حيث تم توقيف عدد منهم اما القسم الاخر اطلق سراحهم تحت قيود مشروطة منها ارجاعهم الى منطقة يهودا والسامرة.على الرغم من أن الفلسطينيين المشتبهين تسللوا على ما يبدو إلى الدولة لأغراض عمل ، فإن شرطة الحدود ستواصل عملها للحد من هذه الظاهرة التي غالبا ما تشكل أرضا خصبة لتسلل العناصر الإرهابية إلى الدولة.