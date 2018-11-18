جوارديولا, يجذب, هدف, برشلونة,

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، يفضل الانتقال لمانشستر سيتي، بسبب رغبته في العمل مع المدرب الإسباني، بيب جوارديولا.

أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيتي، بات الأقرب لضم الدولي الهولندي الشاب، فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس أمستردام.ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد وبرشلونة، يريدان التعاقد مع اللاعب الهولندي، لكن دي يونج يريد العمل مع بيب جوارديولا.وأضافت أن مانشستر سيتي سيحصل على دي يونج صاحب الـ21 عامًا، من أياكس، بالصيف المقبل مقابل 61 مليون جنيه إسترليني.ويرى جوارديولا، أن فرينكي دي يونج سيكون البديل المثالي للبرازيلي فرناندينيو.وأكدت أن أياكس أمستردام رفض عرضًا من برشلونة بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مما دفع الجميع لتوقع منافسة شرسة على دي يونج بالصيف المقبل.