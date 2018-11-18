رويدا, عطية, تضع, مولودها, الاول, “زين”…, وتنشر, اول, صورة, له!,

أعلنت الفنانة السورية رويدا عطية عن وضعها لمولودها الأول الذي أطلقت عليه اسم زين.

ونشرت عطية اول صورة لطفلها وذلك عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاشفة عن يده فقط.عطية التي وضعت مولودها في أحد المستشفيات ببيروت، أصدرت أغنية أهدتها لمولودها بعنوان “تعا”، من ألحان حسان عيسى وتوزيع علاء حمودة.يذكر أنّ عطية تحدّثت باقتضاب عن هوية زوجها، مشيرة إلى أنه رجل أعمال مغترب لبناني أسترالي.