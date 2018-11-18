تبرئة, ملكة, جمال, روسية, من, السرقة, والاحتيال,

حصلت ملكة جمال روسيا السابقة على البراءة، بعد اتهامها بتوظيف مأمور محكمة مزيف، لسرقة ممتلكات من المنزل الفاخر لحبيبها السابق، سيرغي وندسور.

ووصفت مارينيكا سميرنوفا (35 عاما) التحقيق بأنه "نكتة تافهة"، وذلك بعد أن تمت تبرئتها من تهم السرقة والاحتيال، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقالت سميرنوفا: "لا أصدق أن الشرطة صدقت هذا الرجل.. لقد فشل في تقديم أدلة قاطعة".كما تمت تبرئة روبن موراي، البالغ من العمر 29 عاما، وهو صديق زعم وندسور أنه "تآمر معها"، من أجل سرقة جهازي ماك بوك وتلفاز وساعة وطابعة ومسجل صوتي.وكان وندسور يتهم سميرنوفا وموراي بسرقة أشياء ثمينة من منزله في تشيلسي، تقدر قيمتها بأكثر من ألفي جنيه إسترليني.وزعم وندسور أن موراي اقتحم منزله يوم 31 مايو 2016، بعدما قدم له وثائق تفيد بأنه مأمور المحكمة العليا.وسميرنوفا هي ابنة إيلينا كولسنيكوفا، بطلة الجمباز السوفيتي، وابنة أخ بيير سميرنوف الشهير، الذي ارتبط اسمه بـ"سميرنوف"، وهي العلامة التجارية لمشروب كحولي.