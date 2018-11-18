الرملة:القاء, قنبلة, على, مدرسة, في, حي, الجواريش, والاهالي, يستنكرون,

شهدت احدى المدارس في حي الجواريش بمدينة الرملة صباح اليوم الاحد حاله من الخوف والذعر بعد القاء قنبلة خلال الدوام الدراسي .

اهالي الطلاب وصلوا للمدرسة محتجين على تفشي العنف , مطالبين الجهات المختصة بالتحرك , حيث صرخت احدى الامهات:"اصبحنا نخاف على اولادنا , القاء قنبلة على مدرسة!! الى اين وصلنا".اما عضو بلدية الرملة نايف ابو صويص قال:"غير معقول ان يتم تحويل مدارسنا الى ساحات للنزاعات والخلافات وان مثل هذه التصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا!وأشار ابو صويص انه تحدث مع رئيس بلدية الرملة ميخائيل فيدل وطالبه بالعمل فورا على حل الموضوع، وشدد على ضرورة ان تقوم الشرطة أخذ زمام المبادرة والعمل على استئصال العنف من اساسه وعدم السكوت على مثل هذه الحوادث وخصوصا انه تم إلقاء قنبلة في وضح النهار ومع بدء الدوام، والآن انا أتواجد بساحة المدرسة وتحدثت مع قائد شرطة الرملة وكذلك مديرة قسم التربية بالبلدية وسنعمل خلال ساعات على اتخاذ إجراءات احتجاجية وسأقوم بمعالجة الامر مع كافة الجهات ذات الصلة