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تصريح مدعي عام ضد شاب من شقيب السلام بشبهة اغتصاب فتاة قاصر



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"في تاريخ 15-9-2018 باشرت الشرطة التحقيق في قضية اغتصاب والقيام باعمال مشينة بحق فتاة قاصر (16عاماً)من احدى المدن في الجنوب.


وجاء في البيان:"تعود القضية انه في تاريخ15-9-2018 نشب خلاف بين فتيات في حديقة عامة في احدى المدن بالجنوب , جاء رجل لحل الخلاف وعرض على الفتاة ايصالها للمنزل لعدم تطور الخلاف , الفتاة وافقت وركبت مع المشتبه بالسيارة , وبحسب الشبهات قام المشتبه بالذهاب الى منطقة مفتوحه قرب شقيب السلام وقام باعمال مشينة بحقها واغتصبها بالقوة واعادها الى الحديقة العامة".

خلال تحقيقات متقدمة تم الوصول للمشتبه وهو بالثلاثينيات من عمره من سكان شقيب السلام وتم اعتقاله في تاريخ 25-10-2018 , تم تمديد اعتقاله الى تاريخ 19-11-2018 لتقديم تصريح مدعي عام بحقه".
تصريح مدعي عام ضد شاب من شقيب السلام بشبهة اغتصاب فتاة قاصر




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