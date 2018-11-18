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نسافر على متن الخطوط الجوية النمساوية إلى فيينا ، ابتداء من 235 دولار



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الخطوط الجوية النمساوية هي شركة الطيران الرائدة في النمسا.التي كانت سابقا تحت ادارة الدولة , حتى الان لا تزال ألوان العلم الأحمر - الأحمر - الأبيض – الأحمر .  تدير شبكة  تضم حوالي 130 وجهة سفر . الموقع الجغرافي المريح لمطار في فيينا هو مركز بين فيانا يعد مركز اساسي بين شرق وغرب أوروبا ، وحوالي 120 من اصل   400  رحلة يومية للشركة إلى وسط وشرق أوروبا.


 تقوم الخطوط الجوية النمساوية بنقل حوالي 12 مليون مسافر في السنة وتوظف 7000 موظف  في 58 دولة. الشركة     

Star Alliance  

مملوكة لمجموعة لوفتهانزا منذ عام 2009 وهي عضو في التحالف الدولي لمجموعة ستار ألاينس. تحتفل الشركة 60 عاما من النشاط العام. رابط إلى مكتبة الصور مقدمة من الخطوط الجوية النمساوية :

https://www.flickr.com/photos/austrianairlines

تشير بيانات الشركة العالمية لشهر أكتوبر 2018 إلى زيادة قدرها 11.7 ٪ (مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي) في عدد الركاب ، والتي بلغت 1.3 مليون. "ويمكن تفسير ذلك بأنه طائرة إضافية أهداف في جميع أنحاء الجسم على المدى الطويل في آسيا وأمريكا الشمالية"، ويقول عوفر كيش، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا في إسرائيل،: "وجهات مثل شنغهاي وشيكاغو أثبتت نفسها وكان القدرة على متن هذه الرحلات ما يقرب من 82٪ في أكتوبر." أظهر فحص البيانات للأشهر العشرة الأولى من السنة (يناير - أكتوبر 2018) أن عدد الركاب كان 11.9 مليون ، بزيادة قدرها 8.6 ٪ مقارنة بالعام الماضي.

تعمل الخطوط الجوية النمساوية في إسرائيل منذ أكثر من 50 عامًا ، بدءًا من 6 نوفمبر 1963. وتدير الشركة 18 رحلة أسبوعية على طريق فينا-تل أبيب - وهو أعلى تكرار للرحلات المباشرة على هذا الطريق. كما تقدم الشركة رحلات متابعة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأقصى وجنوب أفريقيا من ميناءها الرئيسي في فيينا. في مارس 2018 ، أطلقت الخطوط الجوية النمساوية فئة جديدة ، اقتصادية ممتازة ، مصممة لتوفير أقصى قدر من الراحة وضمان تجربة طيران متطورة بين الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال. يتوفر القسم في جميع الطائرات الـ11 على مستوى الشركة . 
نسافر على متن الخطوط الجوية النمساوية إلى فيينا ، ابتداء من 235 دولار




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