وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، طلبًا لإدارة ناديه، من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحمر خلال المرحلة المقبلة.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن مورينيو طلب من إدارة مانشستر يونايتد، التعاقد مع ديكلان رايس لاعب وست هام الحالي، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية تشيلسي.ويعتبر صاحب الـ19 عامًا ركيزة أساسية في وسط ملعب وست هام هذا الموسم، رغم أنه كان يلعب في بداية مشواره كقلب دفاع.وأوضحت الصحيفة أن مورينيو طلب من إدارة الشياطين الحمر الإسراع في ضمه والتفوق على تشيلسي، الذي يريد الحصول على خدمات لاعبه السابق.وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي يفضّل ضم رايس "الجوكر" لقدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع، ولاعب الوسط المدافع.ويعاني مورينيو بصورة كبيرة من دفاع مانشستر يونايتد هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه محبط من مستوى البرازيلي فريد الذي انضم لقلعة أولد ترافورد هذا الموسم، بجانب انخفاض أداء نيمانيا ماتيتش.ويتقاضى رايس 3 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع وست هام وينتهي عقده في عام 2020، لكن إدارة الهامرز تخشى اهتمام الأندية الكبيرة به، خاصة أن التقارير تشير إلى أن تشيلسي مستعد لتقديم 40 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للاعب.