اعتقال, مشتبه, من, نابلس, بشبهة, سرقة, منزل, في, بيتح, تكفا,

جاء في بيان صادر عن الشرطة أنها اعتقلت رجل يبلغ من العمر 42 عاماً من سكان بلدة الساوية قضاء نابلس بشبهة سرقة منزل في مدينة بيتح تكفا.

وأضاف البيان:"خلال نشاط لدورية شرطة اثار رجل شكوك افراد الدورية الذين قاموا بايقافه لفحص روتيني , خلال الفحص لاحظ افراد الشرطة وجود اغراض اثارت شكوكهم بانها مسروقة , خلال استجوابه اعترف بانه قام بسرقة منزل في مدينة بيتح تكفا , رجال الشرطة وصلوا الى صاحبة المنزل واعادوا لها المسروقات وهي عبارة عن 360 دولار وذهب وعطور".المحكمة قامت بتمديد اعتقاله وسيتم تقديم لائحة اتهام بحقه .