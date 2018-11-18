بالفيديو:رئيس, بلدية, ام, الفحم, د.سمير, محاميد, يعاتب, منافسه, علي, بركات, أمام, الجمهور,

عاتب الدكتور سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم المنتخب منافسه في الانتخابات الرئاسية المحامي علي عدنان بركات، وذلك بعد أن انهى علي عدنان كلمته امام مئات المواطنين الذين جاؤوا لتهنئة محاميد بفوزه بالانتخابات.

وقال د.سمير للمحامي علي العدنان " يا ريت لو كلمات الأمس كانت مثل كلمات اليوم" في اشارة الى خطاب علي العدنان بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة بمقره وتطرق الى قائمة "البيت الفحماوي" ملمّحا الى دور مؤيديها ومناصريها في اضعاف قائمته من خلال احباط جمهور الشباب الداعم لقائمة شباب التغيير.وظهر في الفيديو أن علي العدنان طلب من د.سمير محاميد أن يرد على عتابه لكن الأخير رفض ذلك وقال " نحن في مباركة وانت تحدثت في الأمس واتركني لأتحدث انا " .وظهر خلال الفيديو تشغيل الموسيقى بصوت عال حتى لا يتطور الموقف ليصبح سجالا أمام الجمهور، كما وتوجّه بعض المتواجدين الى من يقومون بتصوير المشهد عبر هواتفهم بايقاف التصوير أو إزاحة الكاميرات.الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية ام الفحم سابقا، ألقى كلمة تحدث فيها على الوحدوية وضرورة الخطاب الجامع وطالب الدكتور سمير محاميد علانية بالاعتذار عن كلامه غير المقصود -على حد تعبيره - وان القصد كان غير ما تم فهمه. لكنّ بعض المتواجدين اعترضوا على هذا الطلب، فتدارك الشيخ هاشم الموقف حتى لا يتطور لمشادات كلامية واعتذر نيابة عن الدكتور سمير محاميد.يشار الى ان قائمة البيت الفحماوي استقبلت على مدار يومين المهنّئين الفحماويين والأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية، بالإضافة الى ضيوف من خارج البلد وشخصيات سياسية واعتبارية وأعضاء كنيست.