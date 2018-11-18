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كلب يهاجم أسدا في أفريقيا
2018-11-18 10:57:59
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كلب في غابة تنزانية، شرقي القارة الإفريقية، قفز في وجه الأسد واللبؤة فلم يبادر الحيوانان الشرسان إلى القيام بأي رد فعل.
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كلب يهاجم أسدا في أفريقيا
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