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كلب يهاجم أسدا في أفريقيا



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كلب في غابة تنزانية، شرقي القارة الإفريقية، قفز في وجه الأسد واللبؤة فلم يبادر الحيوانان الشرسان إلى القيام بأي رد فعل.
كلب يهاجم أسدا في أفريقيا




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