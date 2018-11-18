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اصابتان في حادث طرق بمدينة طمرة



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وقع صباح اليوم الاحد حادث طرق في الشارع الرئيسي في مدينة طمره اسفر عن إصابتان طفيفتان تم معالجتهم ثم نقلهم لأستكمال العلاج مع نجمة داوود الحمراء فرع طمره.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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