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حماس: لا يوجد تقدم في مفاوضات الأسرى



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أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، أن تفاهمات وقف إطلاق النار التي رعتها مصر لا تزال قائمة ومستمرة، داعيا مصر إلى إلزام إسرائيل بها.


وقال الحية خلال مقابلة متلفزة على قناة الأقصى يوم السبت، إن تفاهمات وقف إطلاق النار قائمة ومستمرة، وأن الحركة تتابع سلوك تل أبيب ومدى التزامه بها، مؤكدا أن المقاومة أجبرت إسرائيل على القبول بوقف إطلاق النار برعاية مصرية.

وبشأن بملف الأسرى، أكد الحية أن السلطات الإسرائيلية تعيق أي تقدم في هذا الملف، وهي غير جاهزة لإبرام صفقة أسرى حقيقية، وتراوغ وتبيع الوهم لعائلات جنودها.

وأضاف أنه ليس لديه معلومات حول قبول تل أبيب بالإفراج عن أسرى صفقة شاليط المعاد اعتقالهم، مشيرا في السياق إلى أنه لا يمكن إبرام صفقة جديدة والاحتلال لم يحترم الصفقة السابقة ويستمر في اعتقال بعض محرريها.

أما بخصوص عملية خانيونس، فقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الجيش الإسرائيلي حاول تنفيذ اختراق أمني كبير على ما يبدو من خلال زراعة أجهزة تنصت، لكن المقاومة الفلسطينية كانت له بالمرصاد، ويقظتها أفشلت مخططاته، مبينا أن العدوان هو خرق واضح لتفاهمات وقف إطلاق النار.

وأفاد بأن حالة العمل الميداني وتكتيكات الرد على القوات الإسرائيلية كانت منضبطة ومتوافق عليها، مشددا على أن الغرفة المشتركة جمعت الفصائل في رؤية وطنية واضحة لكبح جماح إسرائيل.
حماس: لا يوجد تقدم في مفاوضات الأسرى




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