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بونوتشي يصف منتقديه في سان سيرو بالحمقى



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شن ليوناردو بونوتشي، مدافع إيطاليا، هجومًا على بعض الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده خلال مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال (0-0)، بمنافسات دوري الأمم الأوروبي.

وتعرض ليوناردو في كل لمسة للكرة، لصافرات استهجان من قبل الجماهير المتواجدة في سان سيرو (معقل ميلان).

وقال بونوتشي، في تصريحات أبرزتها شبكة "راي سبورت": "الحمقى يتواجدون دائمًا، لدي ثقة زملائي بالفريق والمدير الفني، وهذا هو كل ما يهم".

وأضاف "لقد بذلنا قصارى جهدنا، وقدمنا شوط أول رائع، وكان لدينا فرصتين أو 3 كانت ستسمح لنا بالعبور".

وتابع "بعد الاستراحة، البرتغال غيرت بعض الأشياء من الناحية التكتيكية، وتمكنوا من غلق مراكز صناعة اللعب لدينا".

وأوضح "برناردو سيلفا أغلق الطريق على فيراتي وجورجينيو، لكننا تمكنا من التمرير تجاه المرمى، فقط نحتاج لأن نكون أكثر تصميمًا في الهجوم". 

وفقد الأتزوري فرصة التأهل لنصف النهائي من دوري الأمم، بعدما تمكن المنتخب البرتغالي من تصدر المجموعة (A3) وخطف بطاقة التأهل.
بونوتشي يصف منتقديه في سان سيرو بالحمقى




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