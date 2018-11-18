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بلدية عكا تباشر بمشروع الاوديتوريوم الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت بلدية عكا بمشروع تطوير مبنى الاوديتوريوم الجديد، بتكلفة عشرات ملايين الشواقل. وستشمل الترميمات أعمال صيانة واسعة للمبنى وبناء قاعة جديدة للمؤتمرات، اضافة الى بناء غرف تعليمية وتربوية للتمثيل والانتاج، غرف جديدة للممثلين وسيكون المبنى متاحا لكافة الجمهور.


وضمن المشروع سيتم تركيب الزجاج حول المبنى الخارجي للاوديتوريوم الجديد، اضافة الى انشاء مواقف سيارات جديدة. هذا وستشمل القاعة الكبيرة على 620 مقعدا مع مسرح كبير متطور واضاءة متطورة.

ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا "شكر رئيس بلدية عكا شمعون لانكري واعضاء ادارة البلدية على رصد الميزانيات والمباشرة في هذا المشروع الكبير الذي سيخدم ايضا الوسط العربي في عكا".

وبناء على اعمال التطوير الجارية حاليا سيكون مبنى الاوديتوريوم وما حوله مغلقا حتى الانتهاء من اعمال التطوير والترميم.




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