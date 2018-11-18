تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال 4 مشتبهين من يافا والقدس بشبهة صيد طيور بصورة غير قانونية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خلال نشاط لحرس الحدود نهاية الاسبوع تم اعتقال 4 مشتبهين من سكان مدينة يافا ومدينة القدس بصيد طيور وحيوانات بطرق غير قانونية .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة :" تلقت سلطة الطبيعة بلاغ عن صيد طيور بطريقة غير قانونية في منطقة هار طوف , طواقم من مراقبي السلطة وحرس الحدود وصلوا للمكان وعثروا على مكبرات صوت يصدر منها زقزقة عصافير من اجل استدراج الطيور وصيدها بمصائد قد نصبت في المكان ".

وأضاف البيان:"في نشاط أخر اعتقلت شرطة حرس الحدود مشتبهين من مدينة يافا بشبهة صيد الحيوانات بطرق مخالفة للقانون في منطقة دالتون , الشرطة قامت بمطاردة المشتبهين وضبطت بحوزتهم مصائد وصناديق بها حيوانات وطيور ممنوع اصطيادها".
اعتقال 4 مشتبهين من يافا والقدس بشبهة صيد طيور بصورة غير قانونية




كلمات متعلقة

اعتقال, 4, مشتبهين, من, يافا, والقدس, بشبهة, صيد, طيور, بصورة, غير, قانونية,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافتمديد اعتقال مظاهرات شبان عرب مظاهرات القاء حجارة الناصرة طمرة شفاعمرومسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمحريق سمجد سلطة اطفاء ام الفحم حدوث حال تدابير سبل الامن الامان الجزار سمجد مصلى نساء ابطن طلاب مدارس حيفا شركة ايجيد تتوقف ايصال اهالي قرية جدل شجار شتائ طلاب سائق حافلة وزير التعليم نفتالي بينيت يعغزي عائلة قاسم اسدي محمد احمد انقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافنشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه أصغر حاجة هذا العام طفلة منى ولدت على جبل عرفات صعيد اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com