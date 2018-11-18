اعتقال, 4, مشتبهين, من, يافا, والقدس, بشبهة, صيد, طيور, بصورة, غير, قانونية,

خلال نشاط لحرس الحدود نهاية الاسبوع تم اعتقال 4 مشتبهين من سكان مدينة يافا ومدينة القدس بصيد طيور وحيوانات بطرق غير قانونية .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة :" تلقت سلطة الطبيعة بلاغ عن صيد طيور بطريقة غير قانونية في منطقة هار طوف , طواقم من مراقبي السلطة وحرس الحدود وصلوا للمكان وعثروا على مكبرات صوت يصدر منها زقزقة عصافير من اجل استدراج الطيور وصيدها بمصائد قد نصبت في المكان ".وأضاف البيان:"في نشاط أخر اعتقلت شرطة حرس الحدود مشتبهين من مدينة يافا بشبهة صيد الحيوانات بطرق مخالفة للقانون في منطقة دالتون , الشرطة قامت بمطاردة المشتبهين وضبطت بحوزتهم مصائد وصناديق بها حيوانات وطيور ممنوع اصطيادها".