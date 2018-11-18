76, قتيلا, في, حرائق, كاليفورنيا, و1276, مفقودا,

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ليصل إلى 76 شخصا، إضافة إلى 1276 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال رئيس شرطة مقاطعة بوت في تلك الولاية، كوري هوني، للصحفيين، أمس الأحد 17 نوفمبر 2018 إن عدد المفقودين بلغ حتى الأحد 1276 شخصا، أي ازداد بمقدار 275 شخصا.وأضاف أنه تم العثور على 5 جثث ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 76 شخصا.