هيفاء, وهبي, تخطف, الأنظار, بإطلالتها, في, حفل, في, ملهى, ليلي, في, دبي,

خطفت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي بإطلالتها في الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخرا في Gotha Nightclub Dubai بحضور الآلاف من الحضور، الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقته بعدة ساعات.

وقد أثارت هيفاء ضجة كبيرة عبر انستغرام بإطلالتها مرتدية قميصاً ملوّناً مع حذاء يصل طوله عند الفخذين وسروال جلدي أسود قصير جداً.ولحفلها ليلة السبت في هذا الملهى الليلي، اعتمدت هيفاء تصميم Jumpsuit قصير برّاق باللون الفضيّ حمل توقيع يوسف الجسمي.