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ميسي وبوجبا في ضيافة الشيف نصرت بدبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، إلى دبي للاستمتاع بإجازة قصيرة بصحبة عائلته خلال فترة التوقف الدولي.


وبدا ليونيل ميسي بصحبة الفرنسي بول بوجبا في أحد المطاعم للشيف التركي نصرت بدبي، كما حرص عدد كبير من المعجبين على التقاط الصور التذكارية مع نجم الفريق الكتالوني.
 وبدأ الشيف التركي نصرت، في استعراض مهاراته في تقطيع اللحوم أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، وزوجته أنتونيلا روكوزو، بمطعم في دبي.

هذا وقد ظهر نجم برشلونة مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث تواجد ميسي وبوجبا في نفس المطعم بمدينة دبى وتناولا العشاء سويا في حضور أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني، ودار بين الثنائي حوار ودي.
ميسي وبوجبا في ضيافة الشيف نصرت بدبي




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