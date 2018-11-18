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يوم أولياء الأمور في مدرسة وادي النّسور الإعداديّة - أم الفحم



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إيمانا بأنّ لأولياء الأمور دورٌ إيجابيّ  وفعّال برفع قابليّة أبنائهم للتّعلّم، قامت مدرسة وادي النّسور الإعدادية – أم الفحم بدعوة أولياء أمور طلّاب المدرسة، حيثُ استقبلهم طاقم المعلمين ومُمثلو مجلس الطّلاب بالورود. قام طاقم المُربّون في المدرسة باطلاع الأهل على مجريات تعليم أبنائهم، شَمِل نتائج أبنائهم التّعليميّة، آدائهم السُّلوكي، آداء الواجبات وحضورهم اليوميّ. كما تمّ اطلاعهم على الجوانب القويّة والجوانب الّتي بحاجة لتحسين لدى أبنائهم، هذا الأمر يساهم في تحجيم المشاكل السُّلوكيّة داخل المدرسة، وأيضًا زيادة نجاحهم التّعليميّ. وقد تمّ انتخاب اللجان الصّفيّة.


رحَّبَ مدير المدرسة الأستاذ محمد خالد جبارين بالحضور، وأشادَ بضرورة توثيق الصِّلات بين البيت والمدرسة وقال: " وليّ الأمر المُشارك هو وليّ الأمر المُهتمّ بأبنائه، نُقَدِّرُ حضورَكم للمدرسة لمتابعة التّحصيل العِلمي والسُّلوكي لأبنائكم، هذه الشّراكة ستُحقِّقُ بإذن الله مستقبلًا أكثرَ إشراقًا لطلّابنا، ليكونوا بإذن الله أفرادًا معطائين، مبدعين وقياديين.نعتبرُكم شركاء وسَندًا للعمليّة التّعليميّة، يَسُرُّنا مناقشتكم ومشاورتكم بالاقتراحات الّتي من شأنها تحقيق مستقبل زاهر لأبنائنا الطّلاب".

 هذا وشكرَ الأهالي إدارة المدرسة وطاقمِها، وعبَّروا عن استعدادهم للمشاركة الدّائمة، وتقديم كلّ دعمٍ يساهم في رفع مستوى الأداء والعطاء في المدرسة.




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