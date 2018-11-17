بالصور:, البرتغال, تصمد, أمام, الطوفان, الإيطالي,

تعادل المنتخب الإيطالي مع ضيفه البرتغالي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد البرتغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول، ليعبر إلى نصف نهائي البطولة، مقابل 5 نقاط للمنتخب الإيطالي في المركز الثاني.بدأ اللقاء بهجوم إيطالي، ولاحت فرصة خطيرة لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، بعد تبادل رائع للكرة التي وصلت إلى إنسيني، الذي مر بمجهود فردي رائع وسدد تصويبة صاروخية، أبعدها ببراعة الحارس روي باتريسيو.وأرسل أليساندرو فلورينزي، تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس البرتغالي في الدقيقة السابعة، وحصل روبين نيفيز على البطاقة الصفراء في الدقيقة 32، بعد تدخل عنيف على نيكولو باريلا.وفي الدقيقة 35، أهدر إيموبيلي، أخطر فرص اللقاء، بعد تمريرة من ماركو فيراتي في العمق الدفاعي للبرتغال، انفرد على إثرها إيموبيلي لكنه أهدر فرصة الهدف الأول.ومرت رأسية ليوناردو بونوتشي بمحاذاة القائم الأيمن للبرتغال، في الدقيقة 37، بعد رأسية مميزة من المدافع الإيطالي.وأرسل فيراتي، في الدقيقة 49، تمريرة مميزة لزميله كريستيانو بيراجي في الناحية اليسرى، ليمررها بدوره إلى كييزا الذي سدد الكرة قبل أن ترتطم بمدافعي البرتغال.وحاول المنتخب البرتغالي الوصول لمرمى دوناروما، ومر ماريو روي، لاعب البرتغال في الجهة اليسرى، وسدد من على حدود المنطقة، في الدقيقة 70.وكاد جواو ماريو، أن يهز شباك إيطاليا، في الدقيقة 73، بعدما حصل على تمريرة عرضية من جواو كانسيلو أمام المرمى، قبل أن يسددها فوق العارضة.وتألق دوناروما أمام تصويبة قوية من وليام كارفاليو من خارج المنطقة، سددها على يمين الحارس، لينجح جيانلويجي في إبعادها ببراعة إلى ركلة ركنية.وكادت تصويبة إنسيني، في الدقيقة 84، أن تسكن الشباك، إلا أنها مرت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.