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الناصرة:الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد السلام



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اقيم مساء اليوم السبت في مسجد السلام في الحي الشرقي في  مدينة الناصرة احتفالاً دينياً بمناسبة المولد النبوي الشريف , بمشاركة رئيس بلدية الناصرة علي سلام واعضاء المجلس البلدي الحاج سمير سعدي ورايق مروات .


شارك في الاحتفال فرقة كشافة السلام وفرقة علي بن ابي طالب للمدائح النبوية ، تخلل الاحتفال الذي تولى عرافته امام وخطيب مسجد السلام الشيخ ضياء الدين ابو احمد ، كلمات وفقرات اناشيد ومدائح نبوية .




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