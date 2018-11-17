مطاردة, فتى, (16عاما)وضبط, بندقية, وذخيرة, في, تل, السبع,

وأضاف البيان :"رجال الشرطة قاموا بمطاردة الفتى وتم اعتقاله وبحوزته بندقية من نوع كارلو وذخيرة".

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب :"تلقت الشرطة مساء السبت بلاغ عن اطلاق نار كثيف في تل السبع , قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة وصلت للمكان وقامت بتطويق المنطقة التي يشتبه اطلاق النار منها , وخلال نشاط الوحدة الخاصة لاحظت الشرطة هروب فتى من احدى نوافذ المنازل المجاورة وبحوزته سلاح".

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