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مطاردة فتى (16عاما)وضبط بندقية وذخيرة في تل السبع



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب :"تلقت الشرطة مساء السبت بلاغ عن اطلاق نار كثيف في تل السبع , قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة وصلت للمكان وقامت بتطويق المنطقة التي يشتبه اطلاق النار منها , وخلال نشاط الوحدة الخاصة لاحظت الشرطة هروب فتى من احدى نوافذ المنازل المجاورة وبحوزته سلاح".


وأضاف البيان :"رجال الشرطة قاموا بمطاردة الفتى وتم اعتقاله وبحوزته بندقية من نوع كارلو وذخيرة".
مطاردة فتى (16عاما)وضبط بندقية وذخيرة في تل السبع




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