مطاردة, فتى, (16عاما)وضبط, بندقية, وذخيرة, في, تل, السبع,

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إزدانت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بزينة وشجرة الميلاد إحتفالًا...
أقَرَّ المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"تخليص امرأه تزحلقت وسقطت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها قامت باغلاق المداخل الرئيسية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة تبلغ من العمر 25 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً توفي متأثرا...
بمشاركة الآلاف من أهالي الجديدة المكر تم إنارة شجرة ميلاد السيد المسيح في دوار...
لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اثر انقلابه على شارع 89 مدخل مدينة...
اليوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...