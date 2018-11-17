رائد, زبيدات, ينظم, مأدبة, طعام, بعد, فوزه, برئاسة, مجلس, بسمة, طبعون,

نظم رائد زبيدات، الرئيس المنتخب الجديد لرئاسة مجلس محلي بسمة طبعون، مأدبة طعام دعا اليه الجميع، احتفالا بفوزه برئاسة المجلس، وتقديرا لمن انتخبه. وقد حضر المئات لتقديم التهنئة لرائد زبيدات وأعضاء حزب العدالة، من بينهم شخصيات اجتماعية وسياسية. ومن الملفت للانتباه أن أفراح الانتصار خلت من أنواع الموسيقى، مؤكدا على أنه لا يؤيد ذلك، وأن ذلك يجب أن يكون عبرة لباقي الرؤساء. وقدم رائد زبيدات تعازيه الحارة لعائلة السعدي بوفاة المرحوم جمال أبو خالد سعدي.

وقال رائد زبيدات:" من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأود أن أشكر كل أهالي قريتنا الوادعة فردا فردا على ثقتهم وانتخابي رئيسا للمجلس المحلي، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم على دعمهم لي وتضحيتهم الغالية التي لا تقدر بثمن".وأضاف رائد زبيدات:"وفقنا الله جميعا من أجل المصلحة العامة، لأن مصلحة بسمة طبعون فوق أي اعتبار، فقد شهدت قريتنا عرسا ديمقراطيا في أجواء أخوية انعكست بشكل ايجابي على البلدات العربية. وظيفتنا خدمة البلد وتطويرها في جميع المرافق".