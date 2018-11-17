تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |  2019-01-17 18:01:58 مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم |  2019-01-17 17:58:12 عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة |  2019-01-17 17:56:41 الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل |  2019-01-17 17:53:49 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع |  2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شابين بجراح خطيرة ومتوسطة باطلاق نار في كابول



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شابين بسنوات الثلاثين من عمرهما اصيبا بعيارات نارية في بلدة كابول مساء اليوم السبت .


وأضاف البيان ان احدهما اصيب بجراح خطيرة والاخر بجراح وصفت بالطفيفة , دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شابين بجراح خطيرة ومتوسطة باطلاق نار في كابول




كلمات متعلقة

اصابة, شابين, بجراح, خطيرة, ومتوسطة, باطلاق, نار, في, كابول,

تابعونــا

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي 2019-01-17 | 19:22:09

المحامي زكي كمال: انتخاب بتسلئيل سموتريتش المعروف بمواقفه وتصريحاته المتطرفة...

عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة 2019-01-17 | 17:58:12

كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان عن نظام فصل عنصري يحدثُ صبيحة كل يوم، في...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع 2019-01-17 | 17:53:49

ناشدت الشرطة الجمهور المساعدة في البحث عن الفتاة وصال أبو ربيعة البالغة من العمر...

استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة 2019-01-17 | 15:25:44

اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما...

اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية 2019-01-17 | 15:15:01

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس ...

كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل 2019-01-17 | 15:07:13

في مفاجأة من العيار الثقيل تأهل فريق كفرقاسم من الدرجة الاولى اليوم الى مرحلة...

ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة 2019-01-17 | 14:24:45

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال العام 2018 قام...

الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها 2019-01-17 | 13:31:30

أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن عندما...

د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 2019-01-17 | 13:23:12

د. أورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال : أنا منفعلة جدّا وسعيدة جدّا أن أقدّم...

فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة 2019-01-17 | 12:50:29

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار.. وافيد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروكاصابتان انقلاب سيارة قرب شعب اليوم حادث طرق ذاتي حيان مركز طبي غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة القاء ملقي الحجارة السجن 3 سنوات الكنيست تصادق على مشروع قانونهدم بيت النقب بيده تهديد غير المعترف بها السلطات مواطن يقوم اهله عراء كفر كنا شارع ازالة اثار تنظيف المواجهات سيارة محروقة مجلس محلي اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي نصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com