اصابة, شابين, بجراح, خطيرة, ومتوسطة, باطلاق, نار, في, كابول,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شابين بسنوات الثلاثين من عمرهما اصيبا بعيارات نارية في بلدة كابول مساء اليوم السبت .

وأضاف البيان ان احدهما اصيب بجراح خطيرة والاخر بجراح وصفت بالطفيفة , دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .