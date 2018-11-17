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جوارديولا يخطط لاستغلال أزمة إيسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يترقب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ما ستسفر عنه الأزمة الحالية لمواطنه إيسكو، في ريال مدريد، على أمل التعاقد معه في الفترة المقبلة.


وأشارت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" إلى أن جوارديولا أمر مسؤولي مانشستر سيتي، بمراقبة وضع إيسكو في ريال مدريد، تمهيدًا لاستغلال أزمته الحالية في التعاقد معه.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أمس، أن ريال مدريد يفكر جديًا في بيع إيسكو، خاصة بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق، سانتياجو سولاري، بالإضافة إلى انخفاض مستواه منذ بداية الموسم وزيادة وزنه.

ويعتبر جوارديولا، من أشد المعجبين بإيسكو منذ فترة كبيرة، وقد حاول ضمه في الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن ريال مدريد رفض الأمر.

 ويأمل بيب أن ينجح في تحقيق رغبته في الفترة المقبلة، في ظل أزمة اللاعب الحالية بالنادي الملكي.
جوارديولا يخطط لاستغلال أزمة إيسكو




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