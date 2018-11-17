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هل تعلم ماذا يفعل الشاي بالجسم بعد الغداء؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعد تناول الشاي بعد وجبة الغذاء عادة دأب عليها كثيرون في دول عدة خاصة العربية منها، إلا أن عددا من الدراسات الطبية كشفت عن الأضرار وحجم تأثير ذلك على صحة الإنسان، إن لم يكن تناوله في الموعد الصحيح.


ويتداول كثيرون الفكرة التي تشير إلى الضرر الذي يجلبه شرب الشاي مباشرة بعد الغداء، وتثبت الدراسات دقة هذا الموضوع. لكن كيف يؤثر شرب الشاي في الجسم؟

وفقا لموقع "هيلث إكستشانج"، فإن أوراق الشاي ذات طبيعة حمضية، وتؤثر بشكل سلبي على عملية الهضم في جسم الإنسان عند تناوله مباشرة بعد الغذاء أو أي وجبة أخرى.

فإذا كانت وجبتك تحتوي على بروتين، وهو حال أكثر الأطعمة، فإن المادة الحمضية الموجودة في الشاي ستغير تركيبة ذلك البروتين بشكل يجعل من الصعب هضمه، مما يقود إلى عسر هضم.

كما يحتوي الشاي على مواد ترتبط مع الحديد الموجود في مكونات الوجبات الغذائية، مما يمنع الجسم من امتصاصه بالشكل المطلوب.

والحديد عنصر مهم في تكوين الكريات الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ومن شأن نقص الحديد في الدم أن يقود إلى مشاكل قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت دراسة طبية حديثة إلى أن تناول الشاي بعد الأكل يرفع نسبة الخطورة في تعرض الشخص إلى مشاكل صحية مزمنة متعلقة بالقلب وبالأوعية و الشرايين.

من جانب آخر، كشف بحث طبي صيني أن تناول الشاي الساخن جدا يضاعف نسبة الإصابة بسرطان المريء، خاصة إذا تم تناوله أثناء التدخين.

إلا أن بعض الدراسات أكدت على الفوائد الصحية للشاي ولكن عن تناوله في وقته الصحيح، بعد الوجبات الثلاث بساعتين على الأقل، أو قبل ذلك.
هل تعلم ماذا يفعل الشاي بالجسم بعد الغداء؟




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