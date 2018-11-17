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ممثلة تركية شهيرة شبيهة سيرين عبد النور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كثر هم الأشخاص الذين قد يتصفون بنفس الملامح، ما يجعلهم محط مقارنة من قبل المتابعين.


وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبشكل كبير صور للممثلة التركية ​سيفجان يشار​ التي تؤدي دور “إيلين” في مسلسل “الطائر المبكر” حيث أشار الكثيرون إلى الشبه الواضح بينها وبين الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​.


يشار إلى أن سيفجان ( 23 عاماً ) بدأت مسيرتها كعارضة أزياء وحصلت على المركز الاول في مسابقة ملكة جمال عارضات الأزياء في تركيا لتشارك في مسابقة ملكة جمال عارضات أزياء العالم عام 2011 وفازت باللقب أيضاً.
ممثلة تركية شهيرة شبيهة سيرين عبد النور




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