ممثلة, تركية, شهيرة, شبيهة, سيرين, عبد, النور,

كثر هم الأشخاص الذين قد يتصفون بنفس الملامح، ما يجعلهم محط مقارنة من قبل المتابعين.

وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبشكل كبير صور للممثلة التركية ​سيفجان يشار​ التي تؤدي دور “إيلين” في مسلسل “الطائر المبكر” حيث أشار الكثيرون إلى الشبه الواضح بينها وبين الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​.يشار إلى أن سيفجان ( 23 عاماً ) بدأت مسيرتها كعارضة أزياء وحصلت على المركز الاول في مسابقة ملكة جمال عارضات الأزياء في تركيا لتشارك في مسابقة ملكة جمال عارضات أزياء العالم عام 2011 وفازت باللقب أيضاً.