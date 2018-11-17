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مسابقة لوحة السلام العالمية للرسم برعاية نادي الليونز الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أقيمت  في مدينة الناصرة مساء اليوم السبت مسابقة لوحة السلام العالمية ، وتم ذلك في قاعة مركز العلوم والفنون "اشكول بايس" بالمدينة تحت رعاية نادي الليونز عين العذراء بمشاركة واسعة من الحضور .


خلال المعرض تم عرض رسومات الطلاب المشاركين , حيث تم إختيار لوحتي المشتركتين حيث تم اختيار لوحتين في المرتبة الاولى وهي لوحة الطالبة دورين كرام من مدرسة مار يوسف ولوحة الطالبة نيكون ذياب من مدرسة مار يوسف .

يشار الى انه تم التصويت على افضل لوحة من قبل لجنة تحكيم مكونة من الفنان الياس عاقلة ,الفنانة سامية حلاق، وياسمين زيبق رئيسة لجنة لوحة السلام .

وتحدث خلال الاحتفال د.الياس اسحاق رئيس نادي الليونز في الناصرة , والسيدة ناديا اسحاق رئيسة نادي الميريزويل التي شكرت جميع من شارك وساهم بانجاح البرنامج وتحدث عن اهمية رسالة السلام .


وأضافت ديانا اسحاق قائلة:"في كل عام تقوم نوادي الليونز حول العالم برعاية مسابقة دولية تحت شعار لوحة السلام التي نرى بها تجسيداً لحلم كبير نسعى جميعاً من أجل تحقيقه".




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