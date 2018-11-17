مسابقة, لوحة, السلام, العالمية, للرسم, برعاية, نادي, الليونز, الناصرة,

أقيمت في مدينة الناصرة مساء اليوم السبت مسابقة لوحة السلام العالمية ، وتم ذلك في قاعة مركز العلوم والفنون "اشكول بايس" بالمدينة تحت رعاية نادي الليونز عين العذراء بمشاركة واسعة من الحضور .

خلال المعرض تم عرض رسومات الطلاب المشاركين , حيث تم إختيار لوحتي المشتركتين حيث تم اختيار لوحتين في المرتبة الاولى وهي لوحة الطالبة دورين كرام من مدرسة مار يوسف ولوحة الطالبة نيكون ذياب من مدرسة مار يوسف .يشار الى انه تم التصويت على افضل لوحة من قبل لجنة تحكيم مكونة من الفنان الياس عاقلة ,الفنانة سامية حلاق، وياسمين زيبق رئيسة لجنة لوحة السلام .وتحدث خلال الاحتفال د.الياس اسحاق رئيس نادي الليونز في الناصرة , والسيدة ناديا اسحاق رئيسة نادي الميريزويل التي شكرت جميع من شارك وساهم بانجاح البرنامج وتحدث عن اهمية رسالة السلام .وأضافت ديانا اسحاق قائلة:"في كل عام تقوم نوادي الليونز حول العالم برعاية مسابقة دولية تحت شعار لوحة السلام التي نرى بها تجسيداً لحلم كبير نسعى جميعاً من أجل تحقيقه".