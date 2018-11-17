الرينة:نقل, الصلاحيات, لرئيس, المجلس, المحلي, جميل, بصول,

بأجواء تملئها المحبة والإحترام بين جميع القوائم والرئيس السابق السيد خالد طاطور ، تم نقل الصلاحيات للرئيس المنتخب السيد جميل بصول في المجلس المحلي قي الرينة.

من جهته هنأ رئيس المجلس المنتخب السيد جميل بصول أعضاء المجلس المنتخبين ودعا الجميع للتعاون والعمل لمصلحة الرينة ، كما وتقدم السيد جميل بصول بجزيل الشكر لأعضاء المجلس السابقين على عطائهم ، كما وشكر الرئيس المنتهيه ولايته خالد طاطور على عمله في الفترة السابقة".وقال جميل بصول في كلمته :"حان وقت العمل من اجل النهوض بالرينة ، وستكون اين يجب ان تكون".