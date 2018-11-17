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الرينة:نقل الصلاحيات لرئيس المجلس المحلي جميل بصول



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بأجواء تملئها المحبة والإحترام بين جميع القوائم والرئيس السابق السيد خالد طاطور ، تم نقل الصلاحيات للرئيس المنتخب السيد جميل بصول في المجلس المحلي قي الرينة.



من جهته هنأ رئيس المجلس المنتخب السيد جميل بصول أعضاء المجلس المنتخبين ودعا الجميع للتعاون والعمل لمصلحة الرينة  ، كما وتقدم السيد جميل بصول بجزيل الشكر لأعضاء المجلس السابقين على عطائهم ، كما وشكر الرئيس المنتهيه ولايته خالد طاطور على عمله في الفترة السابقة".

وقال جميل بصول في كلمته :"حان وقت العمل من اجل النهوض بالرينة ، وستكون اين يجب ان تكون".




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