مصرع, سائق, دراجة, نارية, في, حادث, طرق, مروع, بالمركز,

لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع رقم 40 قرب كفار سابا بالمركز بين دراجة نارية وخصوصية , وبحسب المعلومات الاولية ان سائق السيارة اصطدم بالدراجة النارية مما ادى الى مصرع سائقها .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث , كما وقامت باغلاق الشارع .