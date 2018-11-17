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مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق مروع بالمركز



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لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر حادث طرق مروع على شارع رقم 40 قرب كفار سابا بالمركز بين دراجة نارية وخصوصية , وبحسب المعلومات الاولية ان سائق السيارة اصطدم بالدراجة النارية مما ادى الى مصرع سائقها .


دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث , كما وقامت باغلاق الشارع .
مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق مروع بالمركز




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