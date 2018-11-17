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تل السبع:اطلاق نار كثيف اثر شجار عائلي



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وقع ظهر اليوم السبت شجار عنيف بين عائلتين تخلله اطلاق نار كثيف مما دب الخوف والرعب لدى المواطنين كما وصل لمراسلنا .


دوريات معززة من الشرطة وحرس الحدود هرعت للمكان وعملت على فض الشجار , لم تقع هناك اي اصابات بشرية .




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