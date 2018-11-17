هبوط, اضطراري, بسلام, لطائرة, في, مطار, اللد, اثر, عطل, بالمكابح,

هبطت طائرة ركاب اسرائيلية بسلام ظهر اليوم السبت بعد اعلان حالة طوارىء اثر عطل في مكابح الطائرة , قوات معززة من طواقم الانقاذ والاطفاء والاسعاف هرعت للمكان تحسباً لأي طارئ.

بعد اعلان حالة التأهب هبطت الطائرة بسلام , يشار الى أن الطائرة تابعة لشركة "اركيع" كانت متجهة لمطار ايلات , بعد اقلاعها تبين ان هناك عطل بالمكابح وهبطت بسلام ".