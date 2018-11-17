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هبوط اضطراري بسلام لطائرة في مطار اللد اثر عطل بالمكابح



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هبطت طائرة ركاب اسرائيلية بسلام ظهر اليوم السبت بعد اعلان حالة طوارىء اثر عطل في مكابح الطائرة , قوات معززة من طواقم الانقاذ والاطفاء والاسعاف هرعت للمكان تحسباً لأي طارئ.


بعد اعلان حالة التأهب هبطت الطائرة بسلام , يشار الى أن الطائرة تابعة لشركة "اركيع" كانت متجهة لمطار ايلات , بعد اقلاعها تبين ان هناك عطل بالمكابح وهبطت بسلام ".




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