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حلا شيحة تبكي في أول ظهور تلفزيوني لها بعد خلع النقاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بكت الفنانة المصرية حلا شيحة، على الهواء؛ في أول ظهور تليفزيوني لها بعد قرار خلع النقاب وعودتها للتمثيل.


وقالت شيحة خلال برومو حوارها مع الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، خلال برنامج “صاحبة السعادة”، الذي سيذاع الاثنين المقبل، الساعة11 مساءً: «مش معني إني لبست أو قلعت الحجاب أن يمنعني هذا الأمر من أن أكون فنانة».

ومن المقرر أن تفصح حلا شيحة عن الكثير من الأسرار حول العودة إلى التمثيل وخلع النقاب ، وتتحدث عن حياتها الشخصية والأسرية، وأهم الأعمال الفنية التي ستشارك فيها الفترة القادمة.
حلا شيحة تبكي في أول ظهور تلفزيوني لها بعد خلع النقاب




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1. مبروك . الله يوفقها . خطوه جريئه . هي وفقط هي مسئوله عن حيانها -
الكون - لبست هله النور

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